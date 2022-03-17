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СМИ: правительству предложили допустить «свободное распространение» фильмов западных студий

Денис Ламехов
17 марта 2022  15:23

Организация «Общественная потребительская инициатива» направила главе кабинета министров Михаилу Мишустину обращение, в котором предложила признать допустимым «свободное распространение» музыкальных записей, фильмов, сериалов, клипов и видеоигр, выпущенных западными компаниями, сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма.

«Свободным» называется такое распространение, которое не будет требовать согласия правообладателей. Продукция западных лейблов, кинокомпаний и производителей игр стала «предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», передают «Известия» содержание письма.

«Общественная потребительская инициатива» ссылается на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН в 1966 году. Он устанавливает право каждого человека на участие в культурной жизни и обязывает государства гарантировать осуществление таких прав без дискриминации в любой форме, включая национальное происхождение.

Опрошенные собеседники «Известий» заявили, что для исполнения подобного предложения было бы необходимо приостановить выполнение международных обязательств по авторским правам и внести изменения в законодательство.

Работу в России после начала «военной операции» приостановили множество международных стриминговых сервисов, производителей игр и кинокомпаний, включая Universal, Walt Disney, Sony и Warner Bros., а также их музыкальные подразделения Universal Music, Sony Music и Warner Music.

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