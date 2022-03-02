Universal отменила премьеры своих фильмов в России

Компания Universal прекратила показы своих фильмов в России из‑за военных действий и гуманитарного кризиса на Украине, пишет Deadline. Накануне такое же решение приняли Walt Disney, Warner Bros. и Sony.

Как и другие студии, Universal не стала уточнять, на какие фильмы распространяются ограничения, потому что неизвестно, как долго продлится этот кризис.

На 10 марта был запланирован релиз в России номинированного на «Оскар» «Белфаста». 24 марта должен был выйти анимационный фильм «Плохие парни», а на 7 апреля намечалась премьера «Скорой» Майкла Бэя, главную роль в которой сыграл Джейк Джилленхол.

Накануне Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России из‑за военных действий на территории Украины. Отмененными оказались «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Морбиус» и мультфильм «Я краснею».

Российский прокатчик «Централ Партнершип» вернет на большие экраны отечественные фильмы «Холоп», «Движение вверх» и «Батя», чтобы компенсировать уход зарубежных фильмов.