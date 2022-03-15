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Red Wings запустит рейсы из Москвы в Анталью

Семён Гудошников
Сегодня в 16:33

Российская авиакомпания Red Wings открывает с 17 марта полеты из московского Домодедово в турецкую Анталью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

«Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями — это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов», — добавили в Red Wings.

Ранее о старте регулярных рейсов в Ереван и Баку сообщил «Аэрофлот». Они также будут выполняться на SSJ100.

После начала «военной операции» России на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских лайнеров. Авиационные регуляторы Бермуд, Ирландии и Евросоюза отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний. Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта.

На фоне этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволит авиаперевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах.

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