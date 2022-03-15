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«Аэрофлот» возобновит полеты в Азербайджан и Армению

Семён Гудошников
Сегодня в 13:31

«Аэрофлот» возобновит 21 марта регулярные рейсы в Баку, а на следующий день — в Ереван. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Полеты в оба города будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100.

После начала «военной операции» России на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли воздушное пространство для российских лайнеров. Авиационные регуляторы Бермуд, Ирландии и Евросоюза отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний. Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта.

На фоне этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволит авиаперевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах.

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