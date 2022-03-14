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YouTube могут заблокировать в ближайшее время, если он не выполнит требования РКН

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин считает, что YouTube могут заблокировать в России в ближайшее время. Об этом пишет РИА «Новости».

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», — заявил он.

По словам Горелкина, видеохостинг не удалил «2501 материал противозаконной и деструктивной направленности», 2837 материалов «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе» и «практически в постоянном режиме» осуществляет «цензуру в отношении российских пользователей и российских СМИ. Все юридические основания для блокировки есть, считает замглавы думского комитета.

Он заявляет, что предотвратить санкции может только сам YouTube, выполнив требования РКН и прекратив участие в информационной войне.

После начала «военной операции» на Украине в России сперва заблокировали Facebook — в качестве ответной меры на блокировку российских СМИ, а затем Instagram — после сообщений о том, что руководство Meta временно разрешит на своих платформах посты с ненавистью в отношении россиян и российских военных. Позже в Meta уточнили, что новая политика будет работать лишь на Украине и касаться материалов только относительно военных РФ. Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией.

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