РКН предупредил пользователей о блокировке Instagram через рассылку от «Госуслуг»

Роскомнадзор начал рассылать электронные письма с предупреждением о блокировке Instagram в России, которые приходят от портала «Госуслуги». Это заметили пользователи соцсетей.

В сообщении говорится, что доступ к соцсети ограничат с 14 марта. Это нужно для того, чтобы пользователи успели перенести публикации на другие ресурсы, в том числе VK и «Одноклассники», и предупредили о блокировке остальных, пояснили там.

По мнению РКН, блокировка Instagram нужна для того, чтобы «обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети».

Регулятор ссылается на решение Генпрокуратуры, по которому соцсеть и заблокируют в России, и определение «геноцида» по Конвенции ООН от 1948 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

После этого Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании. Зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сказал, что скоро все сервисы Meta могут заблокировать в России. Источник РИА «Новости» отметил, что это не коснется WhatsApp, поскольку он средство общения, а не размещения информации.

Накауне в Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине.