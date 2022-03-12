перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РКН предупредил пользователей о блокировке Instagram через рассылку от «Госуслуг» 17:34
За сутки Украину покинули почти 75 тыс. человек 17:15
РСПП предложил оставить уходящим иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок 17:05
АПЛ отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси» 16:02
Google добавил оповещения о воздушной тревоге для Android-смартфонов на Украине 15:50
Замглавы «Аэрофлота» уволился из компании и уехал из России 15:33
Balk/ MSC
Российские санкции и биологическое оружие: главное из речи замглавы МИД Рябкова 14:49
Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России 14:46
Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт 14:14
Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX отключила «Мегафон» и «Ростелеком» 12:51
Китай досрочно выиграл медальный зачет Паралимпиады 11:57
В России выявили 48 154 случая коронавируса 11:17
eBay приостановил все транзакции с российскими адресами 10:40
«Бумага»/«ВКонтакте»
РКН заблокировал сайт издания «Бумага» 9:09
Colgate-Palmolive ограничит поставки в Россию 8:48
YouTube заблокировал канал Ruptly 1:58
США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ 1:20
ЦБ запретил банкам брать комиссию за снятие долларов 0:16
В Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине Вчера в 23:16
Pink Floyd удаляет свою музыку с цифровых платформ в России Вчера в 22:52
Отключить рекламу

РКН предупредил пользователей о блокировке Instagram через рассылку от «Госуслуг»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:34

Роскомнадзор начал рассылать электронные письма с предупреждением о блокировке Instagram в России, которые приходят от портала «Госуслуги». Это заметили пользователи соцсетей.

В сообщении говорится, что доступ к соцсети ограничат с 14 марта. Это нужно для того, чтобы пользователи успели перенести публикации на другие ресурсы, в том числе VK и «Одноклассники», и предупредили о блокировке остальных, пояснили там.

По мнению РКН, блокировка Instagram нужна для того, чтобы «обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети».

Регулятор ссылается на решение Генпрокуратуры, по которому соцсеть и заблокируют в России, и определение «геноцида» по Конвенции ООН от 1948 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

После этого Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании. Зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сказал, что скоро все сервисы Meta могут заблокировать в России. Источник РИА «Новости» отметил, что это не коснется WhatsApp, поскольку он средство общения, а не размещения информации.

Накауне в Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить