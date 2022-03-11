США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот по указу Байдена

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете поставки в Россию долларовых банкнот. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Байден объявил о введении новых ограничений против России. В частности, США накладывает полные блокирующие санкции на руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы.

Также Штаты вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Страны G7 намерены договориться, чтобы Россия не смогла получать средства в МВФ, ВБ и других мировых финансовых организациях. США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны начали вводить жесткие санкции против России после объявления Владимиром Путиным о «военной спецоперации» на территории Украины 24 февраля. Ограничения затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков.

Вместе с тем множество зарубежных брендов приостановили работу в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, JYSK, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.