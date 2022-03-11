США объявили о новых санкциях против РФ. Страны G7 намерены закрыть для России кредиты от МВФ

США накладывает полные блокирующие санкции на руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

Кроме того, США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из Россию, а также запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

По словам Байдена, страны G7 намерены договориться, чтобы Россия не смогла получать средства в МВФ, ВБ и других мировых финансовых институтах. США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Глава Белого дома отметил, что США не будут воевать с Россией на Украине, поскольку это грозило бы третьей мировой войной, но защитят территорию НАТО. Помимо этого, США ежедневно ведут поставки оружия на Украины, включая противотанковые и зенитные средства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС примет четвертый пакет санкций против России, направленный на ее дальнейшую изоляцию. О каких именно мерах речь, пока не уточняется.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.