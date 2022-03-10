Клишас: граждане России не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода страны из Совета Европы

Граждане России не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода страны из Совета Европы, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его слова передает ТАСС.

Он добавил, что для выхода РФ из организации необходимо инициировать соответствующую процедуру. Сегодня, 10 марта, МИД России сообщил, что страна больше не собирается участвовать в Совете Европы.

Такое решение принято, поскольку «недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

25 февраля, после начала «военной операции» на территории Украины, Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.