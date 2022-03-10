МИД: Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы

Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

Такое решение принято, поскольку «недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорится в сообщении российского МИД.

25 февраля, после начала «военной операции» на территории Украины, Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.