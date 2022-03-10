Sony приостановила продажи PlayStation в России

Японская компания Sony приостановила продажу консолей PlayStation на территории России. Компания также прекратила поставки программного и аппаратного обеспечения в страну. Об этом сообщил CNBC.

Также в России больше не будет доступен PlayStation Store. Кроме того, в стране не будет выпущена видеоигра Gran Turismo 7. Таким образом Sony «присоединяется с мировому сообществу в призыве о мире на Украине».

«В поддержку гуманитарной помощи Sony Group Corporation объявила о пожертвовании 2 млн долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children», — отметили в компании.

Ранее продажи игр остановили другие производители видеоигр, среди них — Ubisoft, EA, Activision Blizzard и CD Project.