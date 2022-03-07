перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ubisoft приостановила продажи игр в России 19:54
ООН: за время военного конфликта на Украине погибли более 400 мирных жителей 19:26
Евро по 150 рублей, 6 млн скончавшихся от коронавируса в мире и другие новости дня
19:01 дайджест
Стартовал третий раунд российско-украинских переговоров 18:11
Совет директоров «ВКонтакте» покинули иностранцы 16:47
Boeing приостановил закупку титана из России 16:45
В Германии и Нидерландах в шампанском нашли наркотики. 11 человек госпитализированы, один умер 16:07
Levi’s приостанавливает деятельность в России 15:32
Курс доллара достиг 140 рублей, курс евро — более 150 15:12
«Сноб»/YouTube
РКН отменил решение о блокировке сайта журнала «Сноб» 14:26
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек 14:17
В Ивановской и Тульской областях вынесли приговоры за дискредитацию Вооруженных сил России 14:01
Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова 13:26
«Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы»: Uniqlo останется на российском рынке 12:43
Финские компании Valio, Paulig и Fazer сообщили об уходе с российского рынка 12:03
martinadams/Unsplash
Цена на газ в Европе впервые превысила 3600 долларов за тысячу кубометров 11:34
В России выявили 73 162 новых случая коронавируса 11:25
Ретейлер косметики Sephora закрывает магазины в России 11:17
Новая Зеландия ввела санкции против более чем 100 россиян. В их числе Путин, Лавров и Шойгу 10:52
Южная Корея приостанавливает транзакции с Центробанком России 10:06
Отключить рекламу

Ubisoft приостановила продажи игр в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

Компания Ubisoft, занимающаяся разработкой видеоигр Assasin’s Creed, Just Dance и Prince of Persia, приостановила продажи своей продукции в России. Об этом сообщил Bloomberg.

Российские пользователи временно не смогут покупать игры студии ни в магазинах, ни на онлайн-платформах. В данный момент на территории страны уже перестал открываться Ubisoft Store.

Ограничения коснулись и игроков из Беларуси. Ранее в России перестали работать также другие производители игр, среди них — EA, Activision Blizzard, CD Project.

Ранее Ubisoft сообщила о поддержке своих сотрудников на Украине. Им досрочно выплатили зарплату, а также помогли с временным жильем в соседних с Украиной странах и предоставили дополнительные выплаты.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
видео
Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж
Современное европейское искусство за последние 30 лет о глобальных проблемах
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить