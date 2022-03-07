Ubisoft приостановила продажи игр в России

Компания Ubisoft, занимающаяся разработкой видеоигр Assasin’s Creed, Just Dance и Prince of Persia, приостановила продажи своей продукции в России. Об этом сообщил Bloomberg.

Российские пользователи временно не смогут покупать игры студии ни в магазинах, ни на онлайн-платформах. В данный момент на территории страны уже перестал открываться Ubisoft Store.

Ограничения коснулись и игроков из Беларуси. Ранее в России перестали работать также другие производители игр, среди них — EA, Activision Blizzard, CD Project.

Ранее Ubisoft сообщила о поддержке своих сотрудников на Украине. Им досрочно выплатили зарплату, а также помогли с временным жильем в соседних с Украиной странах и предоставили дополнительные выплаты.