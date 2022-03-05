Рассказываем, какие магазины одежды, косметики и предметов для дома объявили о закрытии из‑за различных ограничений, связанных с транспортировкой товаров и банковскими операциями.

H&M Group: H&M, Weekday, Cos, Arket, & Other Stories, Monki

Шведская компания Hennes & Mauritz приостановила работу всех своих брендов — это H&M, Weekday, Cos, Arket, & Other Stories и Monki. Пока закрыты как офлайн-точки, так и интернет-магазины.

Mango

Испанский массмаркет перестал доставлять заказы из‑за проблем с транспортировкой и поставками. Магазины бренда в ТЦ также закрыты.

Люксовые маркетплейсы: Mytheresa, Matchesfashion, Farfetch, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet

Все основные международные онлайн-площадки с люксовыми брендами приостановили доставку в Россию. Правда, на Farfetch все еще доступен ассортимент локальных бутиков.

iHerb

Маркетплейс товаров для здорового образа жизни перестал обслуживать покупателей из России. Среди причин — ограничения, наложенные на банковские организации и транзакции в рублях, а также отмена авиарейсов. Тут мы рассказываем, где теперь купить товары, которые все привыкли заказывать на iHerb.

Asos

На русскоязычной версии сайта Asos сообщается, что магазин не может обрабатывать заказы клиентов в России. Сделать возврат уже приобретенных товаров также не получится из‑за проблем с обработкой платежей.

Nike

Спортивный гигант приостановил продажи на сайте и в приложении. Физические магазины Nike пока продолжают работу.

Вечером 3 марта IKEA закрыла магазины в России, а также убрала доставку заказов с сайта. Сообщается, что работа приостановлена на три месяца.

Swarovski

Бренд кристальных украшений закрыл продажи на сайте. При этом магазины марки открыты для покупателей.

Jysk

Датский магазин предметов для дома закрыл онлайн- и офлайн-магазины свой сети.

Ganni

Датский бренд присоединился к международным санкциям и заморозил продажи в России. У Ganni нет собственных магазинов на территории нашей страны, но марка представлена, к примеру, в ЦУМе.

Acne Studios Марка из Швеции объявила о приостановке своей деятельности в России. Бренд также не имеет отдельного магазина, но продается на российских люксовых площадках.

Khaite

Нью-йоркская марка «останавливает все бизнес-активности в России». Бренд тоже не имеет отдельного магазина в нашей стране.

Burberry Burberry сообщил изданию Vogue Business, что «приостановил поставки из‑за операционных проблем и следит за быстро меняющейся ситуацией».

Puma Puma прекращает поставки в Россию, при этом закрывать 100 магазинов по всей стране бренд пока не планирует.

Hermès Hermès на время закрывают свои российские бутики: об этом бренд сообщил изданию The Blueprint.

Marks & Spencer Английский бренд, управляемый в России турецкими франчайзи, приостанавливает доставку товаров в Россию.

Список обновляется.