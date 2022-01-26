«Сбер» намерен купить российские универмаги «Стокманн»

«Сбер» решил купить 100% сети универмагов «Стокманн» в России. Совместное заявление компаний опубликовано на сайте «Сбера».

Участники подписали договор о намерениях. Сделку, чья сумма не раскрывается, планируют закрыть в первой половине 2022 года. Им также будет необходимо получить одобрение контракта от всех его сторон и согласовать покупку с Федеральной антимонопольной службой.

«Сбер» намерен сделать «Стокманн» и маркетплейс «СберМегаМаркет» стратегическими партнерами, а позже интегрировать их друг с другом. Так компания рассчитывает усилить позиции в электронной коммерции и фешен-сегменте. Гендиректор онлайн-площадки Соломон Кунин рассказал, что одежда и мода — один из наиболее приоритетных и быстрорастущих сегментов для «СберМегаМаркета».

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин в разговоре с Forbes сообщил, что закрытие универмагов не обсуждается: все 12 магазинов и интернет-магазин продолжат работу.

Исторически бренд Stockmann — финский, однако зарегистрированная в Хельсинки Stockmann Group продала свой российский бизнес в 2016 году. Сейчас в «Стокманне» в России представлены более 600 брендов, магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Оборот компании в 2021 году составил 10 млрд рублей.