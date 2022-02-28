Россия запрещает полеты авиакомпаниям 36 стран мира

Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению Росавиации, решение принято «в соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России».

Перечень государств, для чьих авиаперевозчиков закрыто воздушное пространство страны, выглядит следующим образом:

Австрия,

Албания,

Ангилья,

Бельгия,

Болгария,

Британские Виргинские острова,

Великобритания,

Венгрия,

Германия,

Гибралтар,

Греция,

Дания (включая Гренландию, Фарерские острова и территориальное море),

Джерси,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Италия,

Канада,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Чешская Республика,

Швеция,

Эстония.

Полеты из указанных государств могут быть выполнены после получения специального разрешения Росавиации или Министерства иностранных дел России.

Вчера, 27 февраля, Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. «Государства-члены должны быть обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, <…> любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом», — указано в заявлении ЕС.