Россия запрещает полеты авиакомпаниям 36 стран мира

Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран мира. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно заявлению Росавиации, решение принято «в соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России».
Перечень государств, для чьих авиаперевозчиков закрыто воздушное пространство страны, выглядит следующим образом:
- Австрия,
- Албания,
- Ангилья,
- Бельгия,
- Болгария,
- Британские Виргинские острова,
- Великобритания,
- Венгрия,
- Германия,
- Гибралтар,
- Греция,
- Дания (включая Гренландию, Фарерские острова и территориальное море),
- Джерси,
- Ирландия,
- Исландия,
- Испания,
- Италия,
- Канада,
- Кипр,
- Латвия,
- Литва,
- Люксембург,
- Мальта,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- Словения,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- Чешская Республика,
- Швеция,
- Эстония.
Полеты из указанных государств могут быть выполнены после получения специального разрешения Росавиации или Министерства иностранных дел России.
Вчера, 27 февраля, Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. «Государства-члены должны быть обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, <…> любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом», — указано в заявлении ЕС.