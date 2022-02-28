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Россия запрещает полеты авиакомпаниям 36 стран мира

Денис Ламехов
Сегодня в 16:31

Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению Росавиации, решение принято «в соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России».

Перечень государств, для чьих авиаперевозчиков закрыто воздушное пространство страны, выглядит следующим образом:


  • Австрия,
  • Албания,
  • Ангилья,
  • Бельгия,
  • Болгария,
  • Британские Виргинские острова,
  • Великобритания,
  • Венгрия,
  • Германия,
  • Гибралтар,
  • Греция,
  • Дания (включая Гренландию, Фарерские острова и территориальное море),
  • Джерси,
  • Ирландия,
  • Исландия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Канада,
  • Кипр,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Польша,
  • Португалия,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Финляндия,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Чешская Республика,
  • Швеция,
  • Эстония.

Полеты из указанных государств могут быть выполнены после получения специального разрешения Росавиации или Министерства иностранных дел России.

Вчера, 27 февраля, Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. «Государства-члены должны быть обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, <…> любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом», — указано в заявлении ЕС.

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