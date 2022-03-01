Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве. Об этом сообщило швейцарское медиа SRF со ссылкой на представителя властей кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.

По ее словам, компания уже уволила 106 сотрудников в связи с тем, что не может более продолжать деятельность. Ранее Reuters рассказывала о возможности подачи Nord Stream 2 AG на банкротство.

Агентство сообщало, что в данный момент компания работает с финансовым консультантом и готовится заявить о своей неплатежеспособности в связи с санкциями со стороны США.

Оператор «Северного потока — 2» вошел в санкционный список США еще до начала военных действий на территории Украины. Сертификацию компании как независимого газотранспортного оператора приостановили в Германии 22 февраля.