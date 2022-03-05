В Госдуме хотят распространить закон о сроках за фейки на Росгвардию. Это предлагал Кадыров

Закон о сроках за фейки «постараются» доработать и распространить на Росгвардию и «другие государственные военные (и не только) организации», находящиеся на Украине. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн.

«Сегодня уже не секрет, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в СВО [специальной военной операции]. Они обеспечивают общественный порядок на освобожденной территории, охраняют объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождают колонны с гуманитарными грузами», — описал задачи нацгвардии депутат.

По словам Хинштейна, закон нужно было принять «незамедлительно» и в первоначальной редакции, «поскольку ВС РФ — главная составляющая операции».

5 марта глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграме, что поддерживает принятый накануне закон о сроках за фейки о российских войсках, и предложил доработать его, добавив туда Росгвардию и «иные подразделения, не входящие в структуру Вооруженных сил, но выполняющие боевые операции».

4 марта Владимир Путин подписал закон, по которому за фейки о ВС РФ и призывы к антироссийским санкциям грозит уголовное наказание. С момента предложения закона (28 февраля) до его принятия прошло меньше недели.