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Володин одобрил разработку законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:38

Председатель Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев заявил, что комитет зафиксировал «вал фейковых новостей» о ходе «спецоперации» России на территории Украины, которые в большинстве своем создаются на Украине, и они «охотно распространяются целым рядом российских СМИ» и пользователями соцсетей.

Ложная информация о действиях российской армии на Украине, по мнению Пискарева, «деморализует общество», подводит российские войска и наносит «огромный удар по родным и близким бойцов».

За фейки о российских войсках предлагается ввести наказание в виде лишения свободы до 15 лет. В Госдуму законопроект могут внести в ближайшее время, добавил Пискарев.

Ранее Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении этих событий опираться исключительно на официальные источники РФ.

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