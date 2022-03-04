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Цены на газ в Европе выросли до 2400 долларов за тысячу кубометров

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:30

Цена газа в Европе побила исторический рекорд, поднявшись до 2400 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 4 марта, когда стоимость газа поднялась до 2391 доллара за тысячу кубометров.

Повышение цены на газ связано с признанием Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и началом «военной операции» на территории Украины. Из‑за этого против России ввели санкции и ограничения, которые затронули в том числе развитие проекта «Северный поток-2».

22 февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил в твиттере, что в «новом мире уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа».

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