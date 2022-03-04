Москалькова: приостановка членства в Совете Европы не вернет в Россию смертную казнь

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что приостановка членства России в Совете Европы не приведет к отмене моратория на смертную казнь. Ее слова передает РИА «Новости».

Москалькова добавила: «За 20 с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление».

26 февраля приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников». Сами организации Медведев назвал «бессмысленными богадельнями».

25 февраля комитет министров Совета Европы приостановил членство России из‑за военных действий России на территории Украины. Россия остается участником Совета, но не будет участвовать в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других органах.