Дмитрий Медведев заявил о возможных последствиях санкций против членов Совета безопасности России, введенных из‑за военной операции на территории Украины. Публикация появилась на его странице «ВКонтакте».

Он заявил, что операция «будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов». Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти будут стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины».

Медведев добавил: «Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3 <…> Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику».

Приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это, по его словам, «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников». Сами организации Медведев назвал «бессмысленными богадельнями».

На возможность ареста средств российских граждан и компаний за рубежом он предложил ответить арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России «по страновому принципу». Он не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в недружественных юрисдикциях. Наконец, Медведев, отметил: «Все интересное только начинается».

Санкции против членов Совета безопасности, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева, ввели Соединенные Штаты и Евросоюз. И в том, и в другом случае ограничения связаны с заморозкой активов официальных лиц за рубежом.