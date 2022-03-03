S7 Airlines отменила часть международных рейсов

Российская авиакомпания S7 Airlines отметила часть международных рейсов из‑за введенных ограничений по использованию воздушного пространства ряда стран. Об этом перевозчик cообщил в своем телеграм-канале.

«S7 Airlines была вынуждена частично сократить полетную программу», — сказали в компании. Тем не менее на завтра у перевозчика все же запланированы некоторые международные перелеты, например, из Новосибирска в Дубай и из Москвы в Анталью.

«Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы в другие даты», — добавили в авиакомпании.

Ранее S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта (а затем и до 26 марта) из‑за военных действий на территории Украины. Также в данный момент не осуществляются перелеты в аэропорты 12 российских городов на юге страны.