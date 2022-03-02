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СК будет «пресекать распространение фейков о спецоперации на Украине»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:21

Следственный комитет России будет «пресекать распространение фейков о спецоперации на Украине, используя уголовно-правовые инструменты». Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин, пишет «Комсомольская правда».

О каких именно инструментах речь, Бастрыкин не уточнил.

4 марта Госдума рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности за «распространение дезинформации о действиях Вооруженных Сил РФ в военных операциях». По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, необходимо «сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции».

24 февраля, в день начала военных действий России на Украине, СК предупредил об ответственности (вплоть до уголовной) за участие в митингах и их организацию.

С начала военных действий различные ведомства и органы РФ активно борются с распространением информации о ситуации на Украине, которая не соответствует официальной российской. Роскомнадзор заблокировал сайты «Дождя», «Эха Москвы», «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда украинских СМИ. «Эхо Москвы» отключили от эфира.

*«Дождь», «Настоящее время» и «Крым. Реалии» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.

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