СЖР обратится в ведомства для разъяснения ограничения работы «Эха Москвы» и «Дождя»*

Союз журналистов России (СЖР) планирует обратиться в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и холдинг «Газпром-медиа» с требованием разъяснить причины ограничения работы радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Об этом сообщает «Интерфакс».

В СЖР заявили, что ситуация с ограничением доступа к СМИ — «одна из наиболее острых в новейшей медийной истории России».

Отмечается, что в настоящее время СЖР проводит консультации с журналистским сообществом, комитетом Госдумы по информационной политике и надзорными органами. «Также мы рассчитываем на экстренное заседание комиссии по СМИ Совета по правам человека при президенте России», — сказано на сайте организации.

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты «Дождя» и «Эха Москвы». Радиостанцию также отключили от эфира.

Ведомство утверждает, что на сайтах указанных медиа размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

2 марта страницы «Дождя» и «Эха Москвы» заблокировали в социальной сети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры.

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.