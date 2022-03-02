Цена газа в Европе побила исторический рекорд, поднявшись почти до 2230 за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные биржи ICE Futures.

2 марта цена достигла отметки 2227 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня она выросла на 57%, днем ранее торги завершились на уровне 1418 долларов.

Предыдущий исторический максимум фиксировали 21 декабря 2021 года. Тогда цена взлетела до 2138 долларов за тысячу кубометров.

Повышение цены на газ связано с признанием Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и началом военных действий на Украине. Из‑за этого против России ввели санкции и ограничения, которые затронули в том числе развитие проекта «Северный поток-2».

22 февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил в твиттере, что в «новом мире уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа».