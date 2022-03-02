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В кинотеатрах снова покажут «Холопа», «Движение вверх» и «Батю» — для поддержки российского проката

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:34

В российских кинотеатрах вновь покажут «Холопа», «Движение вверх» и «Батю». Они должны компенсировать уход с больших экранов зарубежных фильмов, передают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Централ партнершип» (ЦПШ) Вадима Верещагина.

Кроме того, раньше запланированного в кинотеатрах начнут крутить отечественную комедию «Хочу замуж» с Кристиной Асмус. Картина должна была выйти 5 марта, по новому графику — 3 марта.

Премьеры «Холопа», которого ЦПШ решил вернуть на экраны, состоялась 26 декабря 2019 года, «Движения вверх» вышел 22 декабря 2017-го, «Батя» — 23 февраля 2021 года.

В Минкультуры поддержали такой шаг. Там сказали, что новый график релизов российских фильмов в марте меняется в режиме реального времени.

Накануне Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России из‑за военных действий на территории Украины. Отмененными оказались «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Морбиус» и мультфильм «Я краснею».

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