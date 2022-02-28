Набиуллина: «Все банки выполняют и будут выполнять свои обязательства перед клиентами»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с заявлением, которое транслировал РБК. Примечательно, что в этот раз перед камерами она появилась без брошки.

«Все банки выполняют и будут выполнять свои обязательства перед клиентами. <…> Мы развивали и внутреннюю финансовую структуру. Она будет работать бесперебойно. <…> СПФС [система передачи финансовых сообщений ЦБ] сможет заменить SWIFT внутри страны. <…> Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно», — сказала она в конце выступления.

Также Набиуллина заявила, что Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов, а банки не могут изменять условия по выданным и фиксированным кредитам.

«Решения по ставке ЦБ будет принимать по фактической ситуации, денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности», — сказала она.

По ее словам, экономика России сталкивается с «нестандартной ситуацией», поэтому ЦБ будет «нестандартно подходить к решениям».

Из‑за введенных санкций против России Центробанк уже повысил ключевую ставку до 20%. Это сможет обеспечить «увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски», заявили там.

Кроме того, Минфин и ЦБ приняли решение с 28 февраля ввести для резидентов обязательную продажу валюты в размере 80% от выручки.

27 февраля Евросоюз запретил все транзакции с Центробанком РФ из‑за военных действий России на территории Украины.