Центробанк России резко повысил ключевую ставку* — с 8,5 до 9,5% годовых. О соответствующем решении было объявлено в ходе первого в 2022 году заседания, сообщается на сайте регулятора.

Повышение ставки объяснили тем, что инфляция превысила значения октябрьского прогноза ЦБ. Инфляционное давление усиливается из‑за «быстрого роста экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов». В планах регулятора – вернуть инфляцию к 4%.

Центробанк допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. По прогнозам, годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и только к середине 2023 года вернется к цели в 4%.

Банк России уже восьмой раз подряд с марта прошлого года увеличивает ключевую ставку. В последний раз это произошло 17 декабря, ставка также увеличилась на 1 процентный пункт – с 7,5 до 8,5% годовых.

В конце декабря 2021 года инфляция достигла 8,39%. Это максимальный показатель с 2015 года. Еще в 2020 году инфляция составляла 4,91%, в 2019-м — 3%.

* Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. От этого показателя напрямую зависит величина тех процентов, под которые в дальнейшем банки выдают кредиты своим клиентам и привлекают депозиты.

Повышение ключевой ставки необходимо для снижения темпов инфляции, укрепления курса национальной валюты, а также может заморозить экономику страны, чтобы ее стабилизировать. При этом для граждан кредиты становятся дороже, а бизнес замедляет свое развитие.