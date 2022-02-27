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В Гомеле ждут Зеленского на переговоры «хотя бы до конца дня» и не понимают, почему он не едет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:05

Российская делегация в белорусском Гомеле с утра ждет представителей Украины для старта переговоров. Россия обещает безопасность президенту Владимиру Зеленскому и не понимает, почему он не едет в Беларусь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место встречи. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российские представители будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15.00.

Мединский также рассказал, что для маршрут украинской делегации был «детально проработан и согласован». Российская сторона, в свою очередь, гарантировала «абсолютную безопасность», добавил он.

«Чем быстрее начнутся переговоры — это спасенные жизни наших братьев украинцев, мирных жителей и солдат ВСУ, которые пока еще остаются на линии противостояния», — закончил Мединский.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Гомель был выбран не по принципу «где захотели сами», а исходя из предложения Беларуси. «Демарш президента Зеленского нам совершенно непонятен, и мы рассчитываем, исходя из здравого смысла, что украинская делегация должна быть сегодня направлена сюда на переговоры, [которые] должны хотя бы в конце дня состоятся», — сказал он.

Замглавы МИД Андрей Руденко тоже не понимает мотивов Зеленского не ехать в Гомель. «Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, в центре переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Украины», — сказал он.

Зеленский объяснял, почему его не устраивает территория Беларуси для переговоров с Россией. По его словам, белорусская сторона принимает участие в военных действиях на Украине, выступая на стороне России.

Взамен Гомеля и других белорусских городов он предложил Варшаву, Стамбул и Баку, «откуда не улетают ракеты в Украину».

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Однако офис Зеленского это опроверг, заявив, что не принимает «неприемлемые условия и ультиматумы» и настаивает на «полноценных переговорах».

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