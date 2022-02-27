В Гомеле ждут Зеленского на переговоры «хотя бы до конца дня» и не понимают, почему он не едет

Российская делегация в белорусском Гомеле с утра ждет представителей Украины для старта переговоров. Россия обещает безопасность президенту Владимиру Зеленскому и не понимает, почему он не едет в Беларусь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место встречи. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российские представители будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15.00.

Мединский также рассказал, что для маршрут украинской делегации был «детально проработан и согласован». Российская сторона, в свою очередь, гарантировала «абсолютную безопасность», добавил он.

«Чем быстрее начнутся переговоры — это спасенные жизни наших братьев украинцев, мирных жителей и солдат ВСУ, которые пока еще остаются на линии противостояния», — закончил Мединский.