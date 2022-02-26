Песков: Киев отказался от переговоров, движение российских войск возобновлено

Продвижение российских войск в рамках военной операции на территории Украины продолжилось после того, как украинское руководство отказалось от переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

Он добавил, что продвижение войск было приостановлено накануне по приказу Владимира Путина в связи с ожидавшимися переговорами с властями Украины. Песков отметил, что при этом в ряде случаев боевые действия продолжались.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных.

Также, согласно сообщению Минобороны, вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. По информации на утро 26 февраля, ВС РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.