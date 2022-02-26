Офис Зеленского отрицает отказ Украины от переговоров с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает отказ Украины от переговоров с Россией. Его слова передает «Интерфакс»

«Президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры», — заявил Подоляк.

Он добавил: «Их комментарии о том, что мы вроде бы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен иной подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины».

По словам Подоляка, с помощью своего сопротивления украинские граждане доказали, что загнать их в тупик — это «нереалистическая амбиция».

Об отказе Украины от переговоров ранее сегодня, 26 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что продвижение войск было приостановлено накануне по приказу Владимира Путина в связи с ожидавшимися контактами с украинским правительством. Песков отметил, что при этом в ряде случаев боевые действия продолжались.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных.

Также, согласно сообщению Минобороны, вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. По информации на утро 26 февраля, ВС РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.