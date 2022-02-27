Google запретил RT и другим российским каналам зарабатывать на рекламе в YouTube и поисковике

Google запретил Russia Today и другим российским государственным каналам монетизировать контент на сайтах и в приложениях компании. Это касается YouTube и поисковика Google, сообщает Reuters.

Свое решение Google объяснил «чрезвычайными обстоятельствами». Какие еще каналы, кроме RT, лишатся рекламных доходов, в компании не уточнили. Там отметили, что эти каналы связаны с недавними санкциями со стороны Евросоюза.

Российские государственные СМИ из списка также не смогут использовать рекламные технологии Google на своих собственных сайтах. Им запретят покупать рекламу через Google Tools или размещать ее в поисковике и Gmail.

По словам представителя YouTube Фаршада Шадлу, видео российских госсми будут реже появляться в рекомендациях. Он добавил, что эти каналы также не будут больше доступны на территории Украины по запросу украинского правительства.

24 февраля, в день начала военных действий России на территории Украины, Facebook ограничил аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», изданий «Лента.ру» и «Газета.ру». Facebook начал маркировать их материалы как недостоверные и ограничил их поисковую выдачу.

25 февраля Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России в виде замедления траффика. В РКН считают, что американская соцсеть «причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека».

В тот же день Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать контент в соцсети. В компании отметили, что будут и дальше маркировать сообщения российских госканалов и изданий.