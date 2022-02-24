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Facebook наложил ограничения на публикации РИА «Новости». Их увидит меньше людей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на страницу РИА «Новости». Об этом информагентство сообщило на своем сайте. Причиной ограничений стало якобы распространение ложной информации.

Публикации информагентства будут в течение 90 дней показываться ниже в ленте новостей, чем обычно. За счет этого их, как отмечает РИА, увидит меньшее число пользователей.

Кроме того, агентство временно не сможет размещать рекламу в Facebook и быть зарегистрировано как новостная страница.

«Считаем это очередным вопиющим нарушением свободы слова со стороны американской социальной сети», — заявили в пресс-службе МИА «Россия сегодня» (официальное название РИА «Новости»).

Информагентство уже обратилось за помощью в разрешении вопроса к Роскомнадзору. Ранее ведомство уже требовало от Facebook снять ограничения со страницы российского телеканала «Звезда».

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