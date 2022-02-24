Facebook наложил ограничения на публикации РИА «Новости». Их увидит меньше людей

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на страницу РИА «Новости». Об этом информагентство сообщило на своем сайте. Причиной ограничений стало якобы распространение ложной информации.

Публикации информагентства будут в течение 90 дней показываться ниже в ленте новостей, чем обычно. За счет этого их, как отмечает РИА, увидит меньшее число пользователей.

Кроме того, агентство временно не сможет размещать рекламу в Facebook и быть зарегистрировано как новостная страница.

«Считаем это очередным вопиющим нарушением свободы слова со стороны американской социальной сети», — заявили в пресс-службе МИА «Россия сегодня» (официальное название РИА «Новости»).

Информагентство уже обратилось за помощью в разрешении вопроса к Роскомнадзору. Ранее ведомство уже требовало от Facebook снять ограничения со страницы российского телеканала «Звезда».