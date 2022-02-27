Илон Маск открыл для Украины доступ к спутниковому интернету Starlink

Бизнесмен Илон Маск открыл доступ для украинцев к спутниковой системы Starlink, раздающей интернет по всему миру. В страну отправили дополнительные терминалы, которые принимают сигнал и раздают его другим пользователям.

Об этом Маск написал в твиттере после просьбы министра цифровой информации Украины Михаила Федорова о помощи.