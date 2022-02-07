SpaceX начал работы по восстановлению интернета на остовах Тонга

Специалисты SpaceX прибыли на один из островов архипелага Фиджи, чтобы установить станцию Starlink для раздачи интернета в Тонге, с которым наблюдаются проблемы после извержения вулкана. Об этом сообщает Reuters.

Когда закончатся работы, пока неясно. По данным местной радиостанции, специалисты пробудут на Фиджи как минимум полгода. Тем временем судно Reliance работает над восстановлением подводного оптоволоконного кабеля, которое повредило цунами.

Генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм в твиттере похвалил Илона Маска за «отличную инициативу». В конце января бизнесмен предложил жителям Тонги свою помощь — отправить оборудование для спутниковой связи Starlink.

15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Образовавшиеся волны накрыли остров Тонга, оставив около 100 тыс. острова жителей без электричества и интернета.

По оценкам NASA, извержение вулкана близ Тонги было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму во время Второй мировой войны.