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Российская делегация прилетела в Гомель для переговоров с Украиной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:53

В белорусский Гомель прибыла российская делегация для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В нее вошли представители МИД, Минобороны, администрации президента и других ведомств, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, осталось дождаться для переговоров украинцев. Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласен с местом проведения переговоров. «Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для переговоров. Да и любой другой город, откуда не улетают ракеты в Украину. Но не Минск», — сказал он в обращении к белорусам.

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Когда вы [Беларусь] были нейтральными, мы говорили в Минске. Именно поэтому мы [сейчас] говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города», — сказал он. Зеленский считает, что «только так переговоры могут быть честными и закончить войну».

Утром 27 февраля главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о том, как украинские воздушные силы сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси самолетом ТУ-22.

Днем ранее Песков говорил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Однако офис Зеленского это опроверг, заявив, что не принимает «неприемлемые условия и ультиматумы» и настаивает на «полноценных переговорах».

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