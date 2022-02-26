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ЕС отказался от упрощенного визового режима с Россией и анонсировал новые санкции

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:42

Евросоюз откажется с 28 февраля от упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Временно приостановлен будет упрощенный визовый режим в том числе для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.

С 1 марта они должны будут получать визы в страны ЕС по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.

Кроме того, Евросоюз запретит экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли, а также для оборонного сектора, авиационной и космических сфер.

Среди других новых санкций ЕС — запрет на госфинансирование и финансовую помощь для торговли с РФ и инвестиций в РФ, меры против 98 россиян, в том числе Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Также ЕС введет санкции в отношении «Альфа банка», банков «Открытие» и «Россия», Промсвязьбанка, Минобороны, СВР, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта», РЖД, «Камаза», «Севкомфлота», «Севмаша» и еще десятков компаний.

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