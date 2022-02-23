Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве граждан, зачисленных в оперативный резерв. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Украинский лидер отметил, что пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации в стране. Тем не менее, он подчеркнул важность «оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».

Зеленский призвал политиков Украины «отбросить амбиции» и объединиться ради страны. Кроми того, он анонсировал старт программы «экономического патриотизма». Она включает в себя снижение налоговой нагрузки для местного бизнеса и введение стимулов.

Президент добавил, что в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

С 23 февраля власти Украины закроют для посещения 10-километровую зону, примыкающую к линии конфликта на Донбассе.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Совет Федерации разрешил президенту России использовать войска в Донбассе. Обе палаты парламента поддержали договоры о дружбе и сотрудничестве страны с ДНР и ЛНР.