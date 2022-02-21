Минфин предложил тестировать россиян перед покупкой криптовалюты

Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалюты в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авторы проекта выступают за запрет криптовалют как платежного средства. В документе их рассматривают только как инструмент для инвестиций.

Кроме того, в проекте закона идет речь о закреплении определения майнинга и налогового законодательства для такого рода операций. Покупать и продавать крипту смогут только идентифицированные клиенты.

Чтобы купить цифровую валюту, Минфин предлагает обязать россиян проходить онлайн-тестирование. Если экзаменуемый справится с задачами, ему позволят инвестировать до 600 тыс. рублей в год. Если нет, то максимальный размер вложений ограничится 50 тыс. рублями. Лимитов не будет для квалифицированных инвесторов и юридических лиц.

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране, по которой и составлен законопроект.

Ведомство разработало свою концепцию, после того как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.