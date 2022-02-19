Россиянин Александр Большунов выиграл лыжный марафон в Пекине. Это его третье золото на Играх-2022

Большунов преодолел 30 километров за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин взял серебро с отрывом в 5,5 секунды. Норвежец Симен Хегстад Крюгер занял третье место с отставанием в 7 секунд.

Гонка прошла свободным ходом, а дистанция марафона была сокращена с 50 до 30 километров из‑за погодных условий. По той же причине старт был перенесен на час вперед.

Российский лыжник Александр Большунов взял золотую медаль в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым финишировал россиянин Иван Якимушкин, пишет «Интферфакс».

В гонке приняли участие еще два россиянина — Артем Мальцев и Денис Спицов. Мальцев финишировал четвертым, отставание составило 10,7 секунд, а Спицов — шестым с отставанием 26,2 секунды.

Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом — при чем все свои золотые медали он заработал в этом году в Пекине. 6 февраля он одержал победу в скиатлоне, а 13 февраля взял первое место на эстафетах вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Всего в активе команды Олимпийского комитета Россиина Олимпиаде-2022 уже шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых медалей. В общем медальном зачете сборная занимает восьмое место.