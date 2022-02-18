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Голикова: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России снизился до 59,7%

Денис Ламехов
Сегодня в 17:04

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в России вновь снизился и составил 59,7%. Ее слова передает «Интерфакс».

Согласно заявлению Голиковой, вакцинация первым компонентом прививки от коронавируса проведена в стране более 86,6 млн раз, полная вакцинация — более 82,6 млн раз. Эти показатели выросли на 700 тыс. и 1,1 млн соответственно.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в России находился на уровне 61,9%, двумя неделями ранее — на отметке 64,1%.

В конце декабря 2021 года Владимир Путин сообщил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 90%. Он требуется для эффективной борьбы с распространением инфекции.

В ВОЗ объясняли: «„Коллективный иммунитет“, известный также как „популяционный иммунитет“, является косвенной защитой от инфекционного заболевания, которая возникает благодаря развитию иммунитета у населения либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее инфекции».

За последние сутки в России выявлен 180 071 новый случай коронавируса — это на 551 заражение меньше, чем вчера. Умерли 784 человека, выздоровели — 198 369.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 420,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,9 млн), на втором — Индия (42,7 млн). За ними идут Бразилия (27,9 млн), Франция (22 млн) и Великобритания (18,4 млн).

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