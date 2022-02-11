Голикова: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России снизился до 61,9%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в России снизился до 61,9%. Ее слова передает «Интерфакс».

Согласно данным Голиковой, вакцинация первым компонентом прививки от коронавируса проведена в стране более 85,9 млн раз, полная вакцинация — более 81,5 млн раз.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в России находился на уровне 64,1%, двумя неделями ранее — на отметке 64,4%.

В конце декабря 2021 года Владимир Путин сообщил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 90%. Он требуется для эффективной борьбы с распространением инфекции.

В ВОЗ объясняли: «„Коллективный иммунитет“, известный также как „популяционный иммунитет“, является косвенной защитой от инфекционного заболевания, которая возникает благодаря развитию иммунитета у населения либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее инфекции».

За последние сутки в России впервые выявили более 200 тыс. новых случаев коронавируса. Предыдущий максимальный показатель составлял 197 076 случаев и был зафиксирован вчера.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 406,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79 млн), на втором — Индия (42,5 млн). За ними идут Бразилия (27,1 млн), Франция (21,3 млн) и Великобритания (18,1 млн).