В России выявили 180 071 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлено 180 071 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 551 заражение меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 16 398 случаев. Следом идут Москва, Красноярский край, Воронежская и Новосибирская области, Пермский край, а также Подмосковье, Свердловская и Ростовская области.