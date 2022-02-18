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В России выявили 180 071 новый случай COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:26

За последние сутки в России выявлено 180 071 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 551 заражение меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 16  398 случаев. Следом идут Москва, Красноярский край, Воронежская и Новосибирская области, Пермский край, а также Подмосковье, Свердловская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 020 573. За сутки умерли 784 человека, за все время — 343 957. Выздоровели 198 369 человек, за весь период — 12 026 844. Число госпитализаций за сутки составило 18 632.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 420,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79,9 млн), на втором — Индия (42,7 млн). За ними идут Бразилия (27,9 млн), Франция (22 млн) и Великобритания (18,4 млн).

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