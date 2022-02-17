Галантный пират в первом трейлере комедии «Наш флаг означает смерть» от HBO Max

В ролике очень галантный дворянин пытается создать комфортную обстановку на пиратском корабле. Однако очень скоро выясняется: чтобы заслужить уважение команды, необходимо отказаться от личной библиотеки и застолья при каждом приеме пищи.

Вышел первый официальный трейлер комедийного сериала «Наш флаг означает смерть». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

Шоу рассказывает про английского дворянина XVIII века Стида Боннета, который неожиданно становится капитаном пиратского судна. Ему приходится кардинально изменить свою жизнь, чтобы подготовиться к роковой стычке с печально известным капитаном Черной Бородой.

Пилотную серию комедии снял новозеландский режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), и он же сыграл Бороду. В образе главного героя в сериале появился Рис Дарби («Реальные упыри»). Также в картине снялись комики Лесли Джонс и Фред Армизен и актер Кристиан Нейрн, известный по роли Ходора в «Игре престолов».

«Наш флаг означает смерть» дебютирует на HBO Max 3 марта. А пока можно посмотреть первый тизер проекта и фрагменты из шоу, которые появились в ролике стрим-сервиса о релизах 2022 года.