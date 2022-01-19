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HBO Max показал тизер сериала «Наш флаг означает смерть». Пилотную серию снял Тайка Вайтити

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:22

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер комедийного сериала «Наш флаг означает смерть», пилотную серию которого снял новозеландский режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»).

Вайтити сам снялся в кинопроекте: он исполнил роль пирата по прозвищу Черная Борода. В образе главного героя в сериале появился Риз Дарби («Реальные упыри»). Он сыграл английского дворянина Стида Боннета, ставшего капитаном пиратского судна.

В ролике можно увидеть персонажа Боннета, а также других пиратов, которых Черная Борода в трейлере называет «бригадой имбецилов». В сериале снялись комики Лесли Джонс и Фред Армисен, а также актер Кристиан Нэрн, известный по роли Ходора в «Игре престолов».

Премьера сериала состоится в марте, однако точная дата пока неизвестна. Ранее фрагменты из шоу показали в видео, посвященном релизам 2022 года. В него включили кадр с Вайтити в роли Черной Бороды.

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