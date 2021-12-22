Стриминговый сервис HBO Max выпустил промо-видео с анонсом всех главных премьер 2022 года. В него вошли кадры из приквела «Игры престолов» — грядущего сериала «Дом дракона».

Также в ролике можно увидеть фрагменты четвертого сезона «Мира Дикого Запада», вторых сезонов «Эйфории» и «Бортпроводницы», нового проекта создателей «Аббатства Даунтон» под названием «Позолоченный век» и продолжения «Воспитанных волками».