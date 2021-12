В новом году на платформе ожидаются премьеры баскетбольной драмы «Время побед: Взлет династии „Лейкерс“» («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty»), политического мини-сериала «Сантехники Белого дома» и проекта «Мы владеем этим городом».

Также в планах HBO Max — выход новых эпизодов «Барри», «Жены путешественника во времени» и «Невероятных», комедии «Скетч-шоу черной леди», фэнтези «Темные начала» и криминального шоу «Праведные Джемстоуны».

Среди других премьер — ремейк «Милых обманщиц», спецэпизод «Гарри Поттера», сериал «Джулия» о шеф-поваре Джулии Чайлд, проект «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, комедия «Наш флаг означает смерть» и анимационное шоу «Гремлины: секреты Могвайя».

Кроме того, HBO Max анонсировал новые кинофильмы: «Главного героя», «Последнюю дуэль», «Форсаж-9», «Отца невесты», «Кими», «Скуби: праздничную охоту», «Домашнюю вечеринку» и другие.