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HBO Max выпустил промо-ролик обо всех премьерах 2022 года. В нем — первые кадры «Дома дракона» 20:31
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HBO Max выпустил промо-ролик обо всех премьерах 2022 года. В нем — первые кадры «Дома дракона»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:31

Стриминговый сервис HBO Max выпустил промо-видео с анонсом всех главных премьер 2022 года. В него вошли кадры из приквела «Игры престолов» — грядущего сериала «Дом дракона».

Также в ролике можно увидеть фрагменты четвертого сезона «Мира Дикого Запада», вторых сезонов «Эйфории» и «Бортпроводницы», нового проекта создателей «Аббатства Даунтон» под названием «Позолоченный век» и продолжения «Воспитанных волками».

В новом году на платформе ожидаются премьеры баскетбольной драмы «Время побед: Взлет династии „Лейкерс“» («Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty»), политического мини-сериала «Сантехники Белого дома» и проекта «Мы владеем этим городом».

Также в планах HBO Max — выход новых эпизодов «Барри», «Жены путешественника во времени» и «Невероятных», комедии «Скетч-шоу черной леди», фэнтези «Темные начала» и криминального шоу «Праведные Джемстоуны».

Среди других премьер — ремейк «Милых обманщиц», спецэпизод «Гарри Поттера», сериал «Джулия» о шеф-поваре Джулии Чайлд, проект «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, комедия «Наш флаг означает смерть» и анимационное шоу «Гремлины: секреты Могвайя».

Кроме того, HBO Max анонсировал новые кинофильмы: «Главного героя», «Последнюю дуэль», «Форсаж-9», «Отца невесты», «Кими», «Скуби: праздничную охоту», «Домашнюю вечеринку» и другие.

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