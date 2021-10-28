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С 8 ноября в Петербурге введут новые антиковидные ограничения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:08

В Петербурге с 8 ноября введут новые антиковидные ограничения, сообщается на сайте администрации города. Общепиту и общественным заведениям запретили работать после 23.00.

Под ограничения попали кафе, рестораны, бары, клубы, кинотеатры, цирки, культурные учреждения, аквапарки, зоопарки, катки, аттракционы и другие общественные заведения. Проведение мероприятий также разрешено только до 23.00.

Непривитым людям старше 60 лет рекомендовано с 30 октября не покидать дома, если для этого нет необходимости, и выгуливать домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от дома.

Работодателям рекомендовано на месяц перевести на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения вакцинации. Также им советуют выделить сотрудникам два выходных дня с сохранением зарплаты для прохождения первого или второго этапа вакцинации.

Граждане с медотводом смогут попасть на мероприятия и места, где нужно предъявить QR-код, при наличии справки и отрицательного ПЦР-теста, полученного за три дня до визита.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге объявлены нерабочие дни, большинство общественных мест будет закрыто. Власти заявили, что коронавирусные ограничения сохранятся в городе до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения.

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