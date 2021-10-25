В Петербурге ковидные ограничения отменят после вакцинации 80% населения

В Петербурге коронавирусные ограничения сохранятся до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирину Чхинджерию.

По ее словам, добиваться коллективного иммунитета нужно именно за счет вакцинации.

«Нужно спокойно, без паники принять это как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — заявила Чхинджерия.

24 октября в Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября. В эти дни будут закрыты торговые центры, концертные залы, клубы и другие места общественного пользования. Аналогичные меры введены в Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября.