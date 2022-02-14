В Китае отредактировали сериал «Друзья». Из него удалили упоминания ЛГБТ

В Китае отредактировали популярный американский сериал «Друзья». Из ситкома удалили упоминания ЛГБТ-персонажей и часть фраз о сексе. Об этом сообщил CNN.

Из первого эпизода «Друзей» исчезли обсуждения сексуальной ориентации бывшей жены Росса, которая решила развестись с ним, влюбившись в женщину. Кроме того, в шоу изменили перевод разговора героев о преимуществах мужчин и женщин.

В оригинале Росс отмечает, что женщины могут испытывать множественные оргазмы. В китайской версии сериала персонаж говорит вместо этого, будто преимуществом женщин являются «бесконечные сплетни».

Поклонников шоу возмутило цензурирование, они раскритиковали крупнейшие китайские стриминговые платформы за показ измененной версии сериала. В соцсети Weibo хештег #FriendsCensored стал одним из самых популярных, после чего платформа заблокировала его.

По мнению одного из пользователей, редактирование «Друзей» «не только игнорирует сексуальные желания женщин и их удовольствие, но и укрепляет гендерные стереотипы о женщинах». Этот комментарий получил более 81 тыс. лайков.

Ранее в Китае выпустили фильм «Бойцовский клуб» с измененным финалом. Вместо концовки в картине появился текст, который объяснял, что план «Разгром» был остановлен полицией, а Тайлер Дерден арестован и отправлен в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году. Перемены в монтаже картины вызвали шквал критики, после чего оригинальный финал ленты восстановили.