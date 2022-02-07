В Китае восстановили финал «Бойцовского клуба» после критики в сети

Китайский стриминговый сервис Tencent Video восстановил оригинальную концовку картины «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В оригинале финал ленты выглядит следующим образом: Hассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер эго, Тайлера Дердена (Брэд Питт). После этого он и ключевая героиня фильма Марла Сингер (Хелена Бонэм-Картер) держатся за руки, наблюдая из окна, как план «Разгром» приходит в действие: в кадре начинают рушиться небоскребы, знаменуя начало борьбы с обществом потребления.

В январе Vice сообщал, что в Китае вместо концовки появился текст, который объяснял, что план «Разгром» был остановлен полицией, а Тайлер Дерден арестован и отправлен в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.

«Благодаря подсказке, предоставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы», — гласил текст заключительного кадра.

Перемены в монтаже картины вызвали шквал критики. THR пишет: ключевой довод китайской цензуры в том, что преступники всегда должны столкнуться с возмездием за собственные деяния — особенно в лентах, снятых студиями внутри страны.

Однако с восстановленной концовкой хронометражу картины все равно не хватает одной минуты. The Hollywood Reporter отмечает, что в основном под нож отправились сексуальные сцены.